190 bin liralık yatırım yap yılda 2,8 milyon lira kazan!

Ekonomistler en kârlı yatırımın altın mı döviz mi borsa mı yoksa konut mu olduğunu tartışırlarken yenidoğan bebek ünitesini göz ardı ediyorlar.

Bence bu ülkede en kârlı yatırımı özel hastaneler yenidoğan bebekler için yoğun bakım üniteleri alarak yapıyorlar.

Devlet Malzeme Ofisi’nin internet sitesinde gördüm dün.

Yenidoğan bebekler için üretilen yoğun bakım ünitelerinin fiyatı vergiler dâhil 190 bin liradan başlıyor 441 bin liraya kadar çıkıyor.

Örneğin, Novos Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nin ürettiği yenidoğan bebek yoğun bakım ünitesinin fiyatı 190 bin lira.

Ertunç Özcan firmasının ürettiği ünitenin fiyatı 205 bin lira.

Tende Elektronik Yazılım Mühendislik İletişim Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ise 227 bin lira istiyor ürettiği ünite için.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelere, yeni doğan bebek ünitelerinde kalan her bebek için günde 8 bin lira ödeme yapıyor.

Yani 190 bin liralık bir bebek yoğun bakım ünitesi alan özel hastane, bu ünite vasıtasıyla devletten bir ayda 240 bin lira, bir yılda 2 milyon 880 bin lira gelir elde edebiliyor.

Aklın alabileceği gibi değil!

Tabii kabul edilebilir de değil aynı zamanda.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere bu şekilde milyonlar ödeyeceğine keşke birkaç yüz tane bebek yoğun bakım ünitesi alıp bunları devlet hastanelerine dağıtma becerisini gösterebilseydi.

Böylece hem bazı özel hastanelere sevk edilen bebeklerin ölmesini hem de devlet kaynaklarının boşu boşuna harcanmasını önlemiş olurdu.

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“Yenidoğan çetesi” davasının ilk duruşması 18 Kasım’da yapılacak.

Davada 22’si tutuklu 47 sanık, çete kurmaktan kasten öldürmeye, dolandırıcılıktan resmî belgede sahteciliğe kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Dileyelim ki davaya bakan hâkim, kamu kuruluşları yetkililerinin bilgisine başvururken onlara “Neden devlet hastanelerine yeteri kadar yenidoğan bebek ünitesi almadınız da milyonlarca lirayı özel hastanelere verdiniz” sorusunu da yöneltsin.