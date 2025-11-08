1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 öğrenci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 genç, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87’nci yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Dernek başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, ardından günün anlam ve önemine ithafen Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz’a da ziyarette bulundu.

RIFAT PERAHYA: FENERBAHÇE’NİN ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİDEN BİR KULÜP OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

Fenerbahçe ile Atatürk arasındaki güçlü bağa vurgu yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, “Milyonlarca Fenerbahçeli, Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisidir. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata’mızın huzuruna çıkarak, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı ve Fenerbahçe’nin Atatürk’ün izinden giden bir kulüp olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” dedi.