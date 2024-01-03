1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı

Çanakkale Boğazı’nda erken saatlerde başlayan yoğun sis, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün görünümünü değiştirdi.
Bazı kısımları gözden kaybolan köprü, dronla çekilen muhteşem görüntülere sahne oldu. Sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı.
Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını 2 bin 23 metrelik bir açıklıkla birleştiriyor.
Sisli havada köprünün büyüleyici silueti, 500 metre yükseklikten dronla kaydedildi.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
1915 Çanakkale Köprüsü, bir asma köprü olarak Çanakkale Boğazı üzerinde Lapseki ve Gelibolu’yu birbirine bağlıyor.
18 Mart 2022’de açılan köprü, 2.023 metrelik orta açıklığıyla dünyada bir rekor kırıyor. Köprünün kuleleri 318 metre yüksekliğinde ve Türk bayrağı renklerinde.
Ayrıca köprünün kuleleri, Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını ve Şehitler Abidesi’ni anımsatan bir tasarıma sahip.
Köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin bir bölümünü oluşturuyor ve proje uzunluğu 101 kilometre.