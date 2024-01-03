1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı başlayan sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri adeta ortadan kayboldu. Dronla havadan çekilen görüntülerde kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 1

Çanakkale Boğazı’nda erken saatlerde başlayan yoğun sis, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün görünümünü değiştirdi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 2

Bazı kısımları gözden kaybolan köprü, dronla çekilen muhteşem görüntülere sahne oldu. Sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 3

Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını 2 bin 23 metrelik bir açıklıkla birleştiriyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 4

Sisli havada köprünün büyüleyici silueti, 500 metre yükseklikten dronla kaydedildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 5

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, bir asma köprü olarak Çanakkale Boğazı üzerinde Lapseki ve Gelibolu’yu birbirine bağlıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 6

18 Mart 2022’de açılan köprü, 2.023 metrelik orta açıklığıyla dünyada bir rekor kırıyor. Köprünün kuleleri 318 metre yüksekliğinde ve Türk bayrağı renklerinde.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 7

Ayrıca köprünün kuleleri, Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını ve Şehitler Abidesi’ni anımsatan bir tasarıma sahip.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 8

Köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin bir bölümünü oluşturuyor ve proje uzunluğu 101 kilometre.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı 9
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