29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Samsun'da Valilik öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende Samsun Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sırayla anıta bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defterini imzaladı.

Anıt Şeref Defterini imzaladıktan sonra konuşan Vali Tavlı, "Bugün, ‘Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare' şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. 29 Ekim 1923'te ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle ilan ettiğiniz ve bizlere en değerli miras olarak emanet ettiğiniz Cumhuriyetimiz bizler için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağı olmuştur. En büyük eseriniz olarak ifade ettiğiniz bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. İstiklal Harbimizin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, Gazi Milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözleri kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet, makamınız âli olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Çelenk bırakma töreninin ardından program Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geldiler. Etkinlikler burada kurulan sahnede söylenen marşların ardından sona erdi.

Törene Vali Tavlı'nın yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkanın yanı sıra vatandaşlar katıldı.