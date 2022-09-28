Otomotiv devi logosunu değiştirdi

Teknolojioku'nun haberine göre, otomobil dünyasında logo değiştirenler kervanına Citroen de eklendi. Fransız markadan önce Nissan, Toyota, BMW, Peuegot ve Renault gibi şirketlerin de logo değişikliğine gittiğine şahit olmuştuk. Bu furyanın etkisiyle midir bilinmez, Citroen de logosunda değişiklik yaptı.

Markanın yeni logosunu ilk olarak önümüzdeki senenin araçlarında kullanacağı da. 1919 yılında ortaya çıkan markanın ilk logosu, yeni olarak lanse edilen logo ile neredeyse bire bir aynı. Geleneksel şeritleri daire içerisine alan bu logo, ilk olarak şirketin bir aile otomobilinde kendisini gösterecek.

Önümüzdeki sene itibariyle bütün Citroen araçlarda göreceğimiz bu amblem, çok hırçın durmasa da geçmişten izler taşıdığı için nostaljik bir yapıya sahip olacak. Bu anlamda marka hem yenilenmiş hem de eskiyle bağlarını güçlü tutmuş olacak.