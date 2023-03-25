''1923'' müzikali 23 Nisan'da izleyicilerle buluşacak

AA'da yer alan haberde, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor.

"1923" müzikalinin prömiyeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Askıda Ne Var işbirliğiyle öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirilecek.

- Müzikalin biletleri 27 Mart’tan itibaren satışa sunulacak

Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini de taşıyan müzikalde, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yapıyor.

Dekor tasarımında Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Gül Sağer, ışık tasarımında Malcolm Rippeth ve Douglas O’Connell yer alıyor.

Müzikalinin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri 27 Mart'ta "www.passo.com.tr"de ve "www.biletix.com"da satışa sunulacak.