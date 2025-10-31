Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tanklarının teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum, hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var” dedi.

Danışmanları Sayın Cumhurbaşkanı’nı yanıltmış olmalı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir sanayi hamlesine girişilmişti.

6 Ekim 1926’da Kayseri’de Uçak Fabrikası açılmış, bu fabrikada savaş uçakları üretilmişti.

Bir kamu kurumu olan Atatürk Araştırma Merkezi’nin yayımladığı Atatürk Ansiklopedisi’nde bakın ne diyor:

“Kayseri Uçak Fabrikası’nda 1932 yılına kadar 15 adet Junkers A-20 bombardıman uçağı üretildi.

Daha sonra Amerika’dan 2 ve Polonya’dan 1 uçağın lisansları alındı ve 1934 yılında o uçakların da üretimine başlandı.

Bu fabrikada İkinci Dünya Savaşı’na kadar 46 adet savaş uçağı, 8 adet eğitim uçağı, 43 adet irtibat uçağı, 27 adet av uçağının yanı sıra 26 adet de Miles-Magister savaş uçağı üretimi gerçekleşti.

Söz konusu uçaklardan biri 1934’te İran’a hediye edildi.

1945’de başlayan Amerikan yardımıyla uçak üretimi tamamen durdu.”

***

Sadece savaş uçağı değil Türkiye kendi olanaklarıyla otomobil üretmeyi bile başarmıştı.

Onun öyküsü de şöyle:

16 Haziran 1961’de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Eskişehir’deki demiryolu fabrikası yetkililerine şu talimatı verdi:

“Gece gündüz çalışın, 29 Ekim törenlerine kadar yerli otomobilimizi üretin!”

O zamanki teknik ekip ve teknoloji düşünüldüğünde bu talimatın gereğini yerine getirmek olanaksız gibi görünüyordu.

Ne var ki demiryolu fabrikasındaki mühendis, teknisyen ve işçiler 5 ayda bir mucizeye imza attı ve sadece lastikleri ile ön ve arka camları ithal olan yerli otomobili yapıp çalıştırmayı başardı.

Hem de bu kısa sürede bir değil iki otomobil birden yaptı.

***

Her iki otomobil de 1250 kilogram ağırlığındaydı. 140 kilometre hız yapabiliyordu. Uzun ve kısa farları ayakla yakılabiliyordu. Radyoları bile vardı.

Bu otomobiller 29 Ekim törenlerinde halka gösterilmek amacıyla trenle Ankara’ya götürüldü. Her şey o kadar ucu ucuna yetiştirilmişti ki kaportalarının pasta ve cilaları trende yapıldı.

***

29 Ekim sabahı biri siyah biri krem renkli iki otomobil Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önüne getirildi.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel önce Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmek, sonra da Hipodrom’daki bayram törenlerine katılmak için bu otomobillerden siyah renkli olanına bindi.

Otomobil hareket etti ama 100 metre sonra durdu. Çünkü Meclis önüne getirilen iki otomobilden birine yeteri kadar, diğerine ise sadece bir iki litre benzin konulmuştu.

Şanssızlık bu ya, Gürsel’in bindiği otomobil az benzin konulandı.

Benzin bittiği için durduklarını öğrenen Gürsel şu sözlerle tepki gösterdi:

“Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz.”

Gürsel, yeteri kadar benzin konulmuş krem renkli yerli otomobile geçti, onunla önce Anıtkabir ziyaretine, sonra da Hipodrom’daki törene gitti.

“Devrim” adı verilen otomobil buradaki törende halka tanıtıldı.

Ne var ki başlatılan bu güzel girişiminin de devamı gelmedi. “Devrim” otomobilinin seri üretime geçmesi için gayret gösterilmedi, ithal otomobillere yönelme oldu.

***

Sonuca gelecek olursak:

Türkiye, 90 küsur yıl önce savaş uçağı, 64 yıl önce de otomobil üretecek teknik yeterliliğe sahip bir ülkeydi.

DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?

Frankeştayn virüsünden bile daha bulaşıcıdır yozlaşma.

Bir yerde başlayınca durmaz, dalgalar halinde yayıldıkça yayılır.

İşte bu yılın başından beri yozlaşma sonucu karşılaştığımız bazı olaylar:

Grand Kartal Oteli yangını...

Sahte diploma skandalı...

Faaliyet alanını 56’ya çıkaran mafya...

Her gün yenileriyle karşılaşılan çeteler...

Bir türlü önlenemeyen yolsuzluklar...

Tıbbi hata sonucu ölümler...

Adeta en yaratıcı sektör haline gelen dolandırıcılık...

Artan hırsızlıklar, rüşvetler, cinayetler...

Kuryelerin vızır vızır uyuşturucu taşıması...

Giderek yayılan akran zorbalıkları...

Ve şimdi de futbol hakemlerinin karıştığı bahis rezaleti...

***

Bu son yozlaşma olayına biraz bakalım:

Aktif olarak bahis oynayan 152 hakem varmış.

Sadece bir hakemin 18 bin 277 bahis işlemi tespit edilmiş.

Hakemlerin yıllardır bahis oynadıkları anlaşılıyor.

Şimdi “Bahisçi hakemleri yakaladık” diye açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine sormak gerekiyor:

Bunca yıl neyi beklediniz, neredeydiniz?

***

Tabii TFF yetkilileri yukarıdaki sorumuzla birlikte şu sorulara da yanıt verirlerse iyi olur:

-Hakemler bahis oynadıkları günlerde maç yönetti mi? Yönettiyse oynadığı bahisle maç sonucu aynı mı?

-Bahis oynayan hakemlerin yönettiği maçlarla şampiyonlukları ve küme düşmeleri etkileyip etkilemediğine ilişkin bir çalışma yapılıyor mu?

-Sadece hakemler mi bahis oynuyor. Futbolcu, teknik direktör, kulüp yöneticileri, menajerler arasında bahis oynayanlar yok mu?

-Büyük paraların döndüğü her alanda yozlaşmanın kaçınılmaz olduğuna inanıyor musunuz?

-Futbolun spor olmaktan çıkıp bir rant aracına dönüştüğü ortada. Bunu önlemek için amatörlüğün yaygınlaşması yönünde adımlar atacak mısınız?

-Yeni bahis skandallarının patlak vermemesi için yasal ve yasa dışı tüm bahis oyunlarının yasaklanması için ilgili kurumlara teklif götürmeyi düşünüyor musunuz?

-Futbol kulüplerinin bir bölümü yabancı transferlerin etkisiyle milyarlarca liralık borç batağında. Buna karşı takımların en fazla 2 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmasına olanak tanıyan bir düzenleme için çalışıyor musunuz?

-İspanyol diktatör Franco’nun, “Bana 100 binlerce kişiyi içine alabilen uyku tulumları yapın!” talimatı verdiği, bunun üzerine İspanya’nın birçok yerine büyük stadyumlar yapıldığı söylenir. Futbolun diğer özelliklerinin yanı sıra kitleleri uyuşturmanın etkin araçlarından biri olduğunu biliyor musunuz, buna karşı bir önlem alıyor musunuz?