1939’daki depremde ayakta kalan tek bina! Adeta mühendislik örneği...

Düzenleme: Kaynak: İHA
1939’daki depremde ayakta kalan tek bina! Adeta mühendislik örneği...

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminde Erzincan Tren Garı, kentte sağlam kalan tek bina olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Erzincan Tren Garı, 1939, 1983 ve 1992 depremlerinde kentte sağlam kalan tek bina.

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen kentte ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı, 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.

1939’daki depremde ayakta kalan tek bina! Adeta mühendislik örneği...

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