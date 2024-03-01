194 tutuklama yüzlerce kilo uyuşturucu

Kaynak: İHA
194 tutuklama yüzlerce kilo uyuşturucu
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan operasyonlarda toplamda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Bu operasyonlar çerçevesinde bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 194'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlar, Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadelede ciddi bir çaba ve kararlılıkla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

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