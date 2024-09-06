1941 yılında çekilen fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Zamanda yolculuk mümkün mü?

ABD’nin Chicago kentinde 1941 yılında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir sinemanın önünde film izlemek için bekleyen çocukların yer aldığı fotoğrafı görenler ‘Zamanda yolculuğun’ mümkün olup olmadığını sorguladı.

Fotoğrafta sırada olan çocuklardan birinin elinde kitap benzeri siyah bir eşya görülüyor. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu eşyayı bir tablete benzetti. Komplo teorisyenleri söz konusu görüntünün zamanda yolculuğun kanıtı olduğunu savundu.

Ancak sosyal medya kullanıcıları genellikle bunun zamanda yolculuğun kanıtı olmadığını belirtirken çocuğun elindeki eşyanın iPad tablet olmadığını düşünüyor.

Zamanda yolculuğun gerçek olduğunu savunanlar genellikle bu tür fotoğrafların kanıt olduğunu savunuyor.

Daha önce de 1940’lı yıllarda çekilen bir fotoğrafta yer alan bir adamın elinde cep telefonu olduğunu savunanlar sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.