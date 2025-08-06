1955'te kurulan ünlü restoran zinciri iflas etti! 1.600'den fazla şubesi vardı

1955’te Friedrich Jahn tarafından Münih’te “Linzer Stube” adıyla kurulan Wienerwald, kısa sürede “Weinstube zum Wienerwald” ismiyle büyüyerek “Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald” (Bugün mutfak soğuk kalsın, Wienerwald’a gidiyoruz) sloganıyla ün kazandı. 1970’lerde hızla genişleyen zincir, 1978’e gelindiğinde dünya genelinde 1.600’den fazla restorana ulaştı.

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Almanca konuşulan ülkelerde 700’den fazla şubesi bulunan Wienerwald, zirve döneminde günde 700.000 tavuk sattığını iddia ediyordu. Restoran işletmeciliğinin ötesine geçen marka, otelcilik, tavuk çiftlikleri, mutfak ekipmanları ve turizm gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösterdi.

MALİ KRİZLER VE DÜŞÜŞ

Bu görkemli yükseliş, 1982’de ilk büyük darbeyi aldı. Hızlı genişleme ve özellikle ABD’deki Lum’s ve International House of Pancakes gibi zincirlerin satın alımı, Wienerwald’ı büyük borç yükü altına soktu. Yanlış pazarlama stratejileri ve “Wienerwald” isminin ABD’de sosis zinciriyle karıştırılması, 880 ABD restoranının kapanmasına ve iflasa yol açtı.

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2003 ve 2007’de yaşanan ek iflaslar, restoran sayısını daha da azalttı. 2007’de Jahn’ın kızları Margot Steinberg ve Evelyn Peitzner şirketi devralarak modernizasyon girişiminde bulundu, ancak eski başarıyı geri getiremedi.

YENİDEN YAPILANMA ÇABALARI

2003’te Christian Ziegler’in yeniden yapılandırma girişimi ve 2010’da Peter Binder’ın “Schnitzl Land” deneyimiyle devraldığı Wienerwald Austria, “fast&fresh” konseptiyle hızlı servis formatına geçti. Ancak bu hamleler, zincirin eski parlak günlerine dönmesine yetmedi. 2006’da bir milyon Euro borçla mücadele eden şirket, 2025 Haziran’a gelindiğinde Viyana ve çevresinde sadece üç şubeye (iki klasik restoran, bir fast food noktası) kadar küçüldü.

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İFLAS VE BİR DÖNEMİN SONU

5 Ağustos 2025’te Wienerwald Restaurants-Gesellschaft m.b.H., iflas başvurusunda bulundu. Avusturya’nın saygın gazetesi Heute, bu gelişmeyi “Altın sarısı tavuk butları ve rustik iç tasarımıyla bir neslin çocukluk anılarına kazınmış bir dönemin sonu” olarak nitelendirdi.

Viyana’daki son şubelerin (Slamastraße ve Goldschmiedgasse) geleceği belirsizliğini koruyor. Bir zamanlar Avrupa’nın en büyük restoran zinciri olan Wienerwald, mali krizler, yanlış stratejiler ve değişen tüketici alışkanlıkları karşısında direncini yitirdi.