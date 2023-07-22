1959 öncesi şampiyonluklara Trabzonspor'da başvuruyor

TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için özel bir komisyon kurma talebi sonrası konuşan başkan Ertuğrul bu döneme ait 20 şampiyonlukları olduğunu belirterek bu şampiyonluklarının sayılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

1959 öncesi şampiyonluklara Trabzonspor'da başvuruyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan "1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili bizde başvuruda bulunacağız" dedi.

Başkan Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır.

Türkiye’nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır.

Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde 1921 yılında kurulan İdmanocağı’nın 12, 1924 yılında kurulan İdmangücü’nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF’nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık”

Doğan "Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz, yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır" diyerek, şöyle devam etti.

"Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur.

Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız

Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir"

Doğan, konuyla ilgili olarak sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarafsızlık ilkesi gereği; adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz"

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