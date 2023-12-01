1984 oyunu İstanbul'da sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu ağırlayacağını duyurdu.

Buna göre, 1984 isimli oyun 1, 2 Aralık 2023 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyredilebilecek.

George Orwell’ın yazdığı, Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman Kum, Gizem Güçlü, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu, Cihat Temel rol alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Winston, partinin çıkarları ve gücü için çalışan bir parti üyesidir. Kimliğini partinin kimliği altında tanımlayan Winston'ın hayatı, günlük tutmaya başlamasıyla değişir. Büyük biraderin herkesi izlediği Okyanusya'da, hatırladıklarını, fikirlerini ve gözlemlediklerini not aldığı bu günlük Winston için büyük tehlikedir. Winston'ın geçmişi, şimdiyi, geleceği sorgulamaya başlaması ve aşık olması, onu bu acımasız rejim için tehlikeli hale getirir ve cezası 'yokkişileştirme'dir. Aşkı Julia ve koşulsuz inandığı O'Brien, onun rejimi yıkma planlarındaki itici gücüdür. Winston ya bir kahraman olacaktır ya da yokkişi."