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Fenerbahçe'yle ilgili büyük iddiayı medyanın Prometheusu Sedat Kaya açıkladı

Fenerbahçe 1988-89 sezonunda 36 maçta 103 gol atarak, lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçmişti

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:21
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1988-89 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe'nin performansını nasıl tekrar yakalayacağını medyanın Prometheusu Sedat Kaya yazdı

Fenerbahçe'yle ilgili büyük iddiayı medyanın Prometheusu Sedat Kaya açıkladı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Maç başına 2,86'lık gol ortalaması.

Teknik Direktör Veselinoviç'in takımı müthiş bir performans yakalamıştı.

İddialı konuşmayı sevmem ama

Fenerbahçe bu sezon kendisine ait 103 gollük rekoru kıracak gözüküyor.

Jesus'un takımı bu sene çok farklı.

90 dakika sahada durmuyor.

Futbolcular zembereğinden boşanmış saat gibi.

Aynı zamanda kurmalı saat gibi tıkır tıkır çalışıyor.

Jesus kimi oynatsa değişmiyor.

Hangi sistemi uygulasa fark etmiyor.

3-5-2' de olsa, 4-4-2 de olsa, ya da 3-5-2 değişmiyor.

Mantalite aynı.

Baskı kurmak, gol atmak.

Skor 2-0, 3-0 olsa bile tek hedef daha çok gol atmak.

Gol, gol, gol.

Ve leblebi gibi atıyorlar.

Rakip kaleye yağmur gibi yağıyorlar.

Baksanıza istatistiklere.

11 maçta tam 34 gol.

Maç başına 3 golden fazlası.

Sarı Lacivertliler 30 dakikada bir gol atıyor.

Gol krallığında Valencia 11 golle rakiplerinin hayli ilerisinde.

Asist krallığında ilk 10'da Fenerbahçe'den iki isim var; Lincoln ve Arao.

Üstelik sadece Türkiye'de değil, Avrupa liginde de atıyorlar.

Bu sene ligin 38 hafta olduğu düşünülürse, Fenerbahçe'nin kendisine ait 103 gollük rekoru kırması hayal değil.

Bu yazıyı buraya koyup, sezon sonunu bekleyelim.

× × ×

Uzun yıllar Fenerbahça maçlarını izlemek ızdıraptı

Çünkü sahada futbol adına güzellik çok azdı.

Bu sene farklı.

Tempo var, heyecan var, teknik taktik var, ve en önemlisi goller var.

Bu başarıda Jorge Jesus'un payı çok ama çok büyük.

Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam, Portekizli ile hemen masaya oturur, sözleşmesini uzatırım.

Sonra çok geç olabilir.

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