1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yılmaz Vural tribünden telsizle direktif veriyor. 1992 yılındaki görsel yeniden gündeme geldi

Yılmaz Vural tribünden telsizle direktif veriyor. 1992 yılındaki görsel yeniden gündeme geldi

69 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın 1992 yılındaki görüntüsü yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:48
Takip Et

1992 yılındaki görsel yeniden gündeme geldi. Yılmaz Vural tribünden telsizle direktif veriyor

Yılmaz Vural tribünden telsizle direktif veriyor. 1992 yılındaki görsel yeniden gündeme geldi
+
Aa
-

Kariyerinde 24 farklı takım çalıştıran 69 yaşındaki Yılmaz Vural'ın 1992 yılındaki görüntüsü gündeme geldi.

TRİBÜNDEN TELSİZLE DİREKTİF VERİYOR
Cezası nedeniyle tribünde olan Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, kulübedeki yardımcılarına telsizle direktif veriyor. O görüntü yeniden gündeme geldi.

YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
BB Erzurumspor (2021-2021)
Akhisarspor (2019-2020)
Adana Demirspor (2018-2019 – İkinci dönemi)
Eskişehirspor (2018-2018)
2018 Giresunspor
2017 Göztepe
2016 Adana Demirspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Kardemir Karabükspor
2014-2015 Osmanlıspor FK
2014 Mersin İdmanyurdu
2012-2013 Elazığspor
2012 Sakaryaspor
2011 Atiker Konyaspor
2009-2011 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2008 Manisaspor
2005-2007 Antalyaspor
2005 MKE Ankaragücü
2004 Çaykur Rizespor
2003-2004 Adanaspor
2001 Diyarbakırspor
2000-2001 Denizlispor
1999-2000 Bursaspor
1999 Çanakkale Dardanel SK
1998-1999 Atiker Konyaspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1997 Trabzonspor
1996-1997 Sarıyer
1995 Eskişehirspor
1993-1994 Gaziantepspor
1991-1993 Bursaspor
1991 Adanaspor
1990-1991 Karşıyaka
1989-1990 Bursaspor
1989 Samsunspor
1988-1989 Antalyaspor
1986-1988 Malatyaspor

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.