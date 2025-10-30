Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada 2 çocuğun ardından baba ve annenin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çalışmalar 19'uncu saate girerken, anne ve babanın da cansız bedeni arama kurtarma ekiplerinde çıkarıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında kalan Levent ve Emine Bilir çiftinin de cansız bedeni çıkarıldı.

Olaydan 19 saat sonra baba Bilir’in cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre süre sonra eşi Emine Bilir’in de cesedine ulaşıldı. Anne Bilir’in de cansız bedeni enkazdan çıkarılıp, hastaneye morguna kaldırıldı.

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Enkazın bulunduğu bölgede açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, aynı aileden 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, anne, baba ve 2 kardeşin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, son olarak annenin de cansız bedeninin çıkarılmasının ardından 913 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen Aslan apartmanı enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi.

Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkılması, yıkılırken elektrik kablolarını koparması nedeniyle parlamanın yaşanması, enkazdan çıkan beyaz toz bulutunun etrafa yayılması ve çevredeki insanların olay yerinde toplanması yer alıyor.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.