1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi yaralı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Manisa'da yaşanan feci kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Feci kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli’den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Mert G. (41) yönetimindeki pikapla birbirine girdi.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın görüntüleri bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

