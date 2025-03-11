1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe duygulandıran mektup

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi ile okuma yazmayı yeni öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri ile vatani görevini yapan Mehmetçik arasında mektuplaşma yoluyla iletişim kurulması amaçlandı. Aynı zamanda öğrencilerin milli birlik ve beraberlik, vatan ve millet sevgisi, yurt savunması konularında farkındalıklarının artırılması hedefiyle 81 il ve 7 bölgeden toplam 11 bin 385 çocuk, yurdun farklı yerlerinde vatani görevini yapan Mehmetçiğe mektup yazdı. Öğrenciler ilk mektuplarını zarflayarak, Mehmetçiğe göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti. Aynı zamanda askerler de öğrencilerin mektuplarına yanıt verecek. Askerlerin mektupları, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından öğrencilere ulaştırılacak. Etkinlik sürecinde yazılan mektuplardan örnekler derlenerek dijital ortamda yayımlanmak üzere bir kitapçık hazırlanacak.

Proje kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 31 Mart 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mustafa Yiğitalp'in adını taşıyan Altındağ Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu'nu ziyaret etti. Heybet ve Yelkenci, yazdıkları mektuplardan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, hediye verdi. Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı da Bakan Yardımcısı Musa Heybet tarafından okul müdürü Mehmet Engin'e takdim edildi. Altındağ Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu öğrencileri tarafından kaleme alınan mektuplar, Şırnak'ta bulunan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılacak.

'MEHMETÇİĞİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, çocukların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuma yazmayı öğrendiklerini belirtti. Okuma bayramına ilk adımını atacakları zamanda, öğrencilerin ilk mektuplarını askerlere yazmasını istediklerini aktaran Yelkenci, "Çünkü Mehmetçiğimiz bizim için çok önemli. Vatanımızı, milletimizi, namusumuzu ve dinimizi koruyor. "Böyle yüce bir görevi yapan Mehmetçiğimiz ve bizim geleceğimiz olan en kutsal varlıklarımız olan çocuklarımız tarafından bu mektupları almayı hak ediyor" diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BİZİ BİZ YAPAN MİLLİ VE MANEVİ DEĞER VE AİDİYET DUYGUSUDUR'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise Mehmetçiğin yaptığı hizmete ve fedakarlığın önemine işaret ederek, "Bu nedenle de buradan evlatlarımızın Mehmetçiğe göndereceği mektup ve Mehmetçiğimizin onlara göndereceği mektuplar ve o duygular aslında çok büyük bir millet buluşması ve kaynaşmasıdır. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet var olması için biz bu yavrularımızla büyükleri arasındaki bu irtibatı sağlamak zorundayız. Proje gerçekten çok önemli. Bizi biz yapan budur, bu milli ve manevi değerdir, bu aidiyet duygusudur" dedi.

'BÜYÜYÜNCE SİZDEN EMANETİ TESLİM ALACAĞIZ'

Mektup gönderen öğrencilerden Ahsen Havva Üç (7), "Askerler bizi koruduğu için biz de onlara mektup yazdık. Bizden o mektupları alacaklar. Askerlerle alakalı şeyler yazdım. Askerler olmasaydı düşmanlar ülkemizi ele geçirirdi. Sizi çok seviyorum gibi şeyler yazdım" dedi.

Mehmetçiğe mektup yazdıkları için onları çok mutlu edeceklerini söyleyen Ayşe Yılmaz (7) ise mektubunda, "Asker ağabeyler ve ablalarım sizler olmasaydınız bizim vatanımız olmazdı. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet şimdi sizlere emanet. Büyüyünce sizden emaneti teslim alacağız" ifadelerini yazdığını söyledi.