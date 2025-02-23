2.000 yıl önce yaşayan kadının yüzü yeniden oluşturuldu

Dorset'te 2.000 yıl önce yaşamış bir kadının yüzü, arkeolojik kalıntılarından elde edilen bulgularla yeniden şekillendirildi. Kimmeridge Koyu'na bakan bir alanda gömülü halde bulunan kadının kafatası ve kemikleri, 2000 yılında uçurum erozyonu sonucu keşfedilmişti. Bu buluntu, bölgedeki biyolojik arkeologlardan Amber Manning'in projesiyle 1. yüzyılda nasıl göründüğünü anlamamıza yardımcı olacak bir model haline getirildi.

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Kadının yüzü, Bournemouth Üniversitesi'nden Amber Manning'in yürüttüğü projede bilimsel yöntemlerle yeniden şekillendirildi. Manning, kadının yaşını, cinsiyetini, kilosunu ve etnik kökenini göz önünde bulundurarak, deri kalınlıklarını ve kas yapısını hesaba kattı. Bu sayede, kadının 20-30 yaşlarında, hayatının bir döneminde yetersiz beslenme belirtileri gösteren bir birey olarak nasıl göründüğü konusunda fikir sahibi olundu.

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Kadının kafatasının ilk olarak fotogrametri yöntemiyle dijital ortamda taraması yapıldı. Fotogrametri, farklı açılardan çekilen fotoğrafların birleşiminden elde edilen verilerle bir nesnenin şeklini hesaplamayı sağlayan bir teknik olarak biliniyor. Bu model, 3D yazıcı kullanılarak fiziksel bir model haline getirildi. Model, 2025 Nisan ayında Wareham Kasaba Müzesi'nde sergilenecek.

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Bournemouth Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Amber Manning, "Bir rekonstrüksiyon yaparken, onların dünyasına bakıyor gibi hissediyorum," diyerek süreci anlattı. Kadının yaşı ve beslenme durumu da göz önünde bulundurularak yapılan araştırmalar, bu kadının yaşamının zorlayıcı koşulları hakkında yeni bilgiler sundu.

Müze, bu rekonstrüksiyonun yanı sıra Kimmeridge Koyu'ndaki kazı süreci ve keşiflerle ilgili dijital bir model de sergileyecek. Ayrıca, kazılarda ortaya çıkan diğer önemli buluntular hakkında da bilgi verilecek.

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Bournemouth Üniversitesi'nden Dr. Martin Smith, bu tür araştırmaların tarih öncesi hayatı daha ayrıntılı ve ilgi çekici bir şekilde anlamamıza yardımcı olduğunu belirtti. Son zamanlarda yapılan kazılarda elde edilen veriler, bölgedeki yaşam hakkında önemli bilgiler sunmakta.

Wareham Kasaba Müzesi, şu an kış tatilinde olsa da 5 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere açık olacak. Müze, girişin ücretsiz olduğu bir mekan olarak halkla buluşmaya devam edecek.