2.000 yunusun muhteşem gösterisi gündem oldu

Kaliforniya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren bir yunus gözlem turları şirketi, nadir rastlanan bir doğa olayına tanıklık etti. Monterey Sahili açıklarında seyreden bir tekne, 2.000'den fazla yunusun bir araya geldiği muhteşem bir "süpersürü"yü kayda aldı.

Monterey Bay Whale Watch tur şirketinin kaptanı ve görüntü yönetmeni Evan Brodsky, 21 Şubat'ta San Francisco'nun yaklaşık 160 kilometre güneyinde, Monterey Sahili açıklarında büyük bir yunus sürüsüyle karşılaştı.

Brodsky ve ekibi, bölgeyi gözlemlemek üzere yaptıkları araştırma sırasında önce 12 yunusun bir arada yüzdüğünü fark etti. Ancak takip ettikçe yunus sayısının arttığını ve sonunda binlerce yunusun bir arada yüzdüğünü gördüklerini belirtti.

DRONE GÖRÜNTÜLERİNDE MUHTEŞEM MANZARA

Brodsky tarafından drone ile kaydedilen görüntüler, yüzlerce yunusun suyun yüzeyine çıkıp oyun oynadığını ve dalgaların arasında sıçradığını gözler önüne serdi. Bu nadir görülen olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Monterey Bay Whale Watch, olayı Facebook sayfasında paylaşarak, "Bugün tekrar araştırma yaparken karşımıza muazzam bir görüntü çıktı! 2.000'den fazla kuzey doğru balina yunusu ve Pasifik beyaz yanaklı yunus, göz alabildiğine yayılmış şekilde ilerliyordu!" ifadelerini kullandı.

In California’s Monterey Bay, a rare “super pod” of nearly 3,000 northern right whale dolphins went out for a swim, many mothers and their babies, leaping into the air. @DavidMuir shares the remarkable moment caught on camera. https://t.co/Kje9NftO7v pic.twitter.com/BUExBlFqfJ