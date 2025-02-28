2.000 yunusun muhteşem gösterisi gündem oldu

Kaliforniya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren bir yunus gözlem turları şirketi, nadir rastlanan bir doğa olayına tanıklık etti. Monterey Sahili açıklarında seyreden bir tekne, 2.000'den fazla yunusun bir araya geldiği muhteşem bir "süpersürü"yü kayda aldı.

Monterey Bay Whale Watch tur şirketinin kaptanı ve görüntü yönetmeni Evan Brodsky, 21 Şubat'ta San Francisco'nun yaklaşık 160 kilometre güneyinde, Monterey Sahili açıklarında büyük bir yunus sürüsüyle karşılaştı.

Brodsky ve ekibi, bölgeyi gözlemlemek üzere yaptıkları araştırma sırasında önce 12 yunusun bir arada yüzdüğünü fark etti. Ancak takip ettikçe yunus sayısının arttığını ve sonunda binlerce yunusun bir arada yüzdüğünü gördüklerini belirtti.

DRONE GÖRÜNTÜLERİNDE MUHTEŞEM MANZARA

Brodsky tarafından drone ile kaydedilen görüntüler, yüzlerce yunusun suyun yüzeyine çıkıp oyun oynadığını ve dalgaların arasında sıçradığını gözler önüne serdi. Bu nadir görülen olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Monterey Bay Whale Watch, olayı Facebook sayfasında paylaşarak, "Bugün tekrar araştırma yaparken karşımıza muazzam bir görüntü çıktı! 2.000'den fazla kuzey doğru balina yunusu ve Pasifik beyaz yanaklı yunus, göz alabildiğine yayılmış şekilde ilerliyordu!" ifadelerini kullandı.

In California’s Monterey Bay, a rare “super pod” of nearly 3,000 northern right whale dolphins went out for a swim, many mothers and their babies, leaping into the air. @DavidMuir shares the remarkable moment caught on camera. https://t.co/Kje9NftO7v pic.twitter.com/BUExBlFqfJ — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 26, 2025

KUZEY DOĞRU BALİNA YUNUSLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) göre, kuzey doğru balina yunusları genellikle 100 ila 200 bireyden oluşan gruplar halinde yaşar. Ancak böylesi süpersürüler bazen 3.000 bireye kadar ulaşabilir. Bu yunuslar, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda sırt yüzgeci olmayan tek yunus türüdür ve boyları 3 metreye, ağırlıkları ise 110 kilograma kadar çıkabilir.

Uzaktan bakıldığında koyu renkleri ve akıcı yapıları nedeniyle fok veya deniz aslanı sürülerine benzetilebilirler. Kuzey doğru balina yunusları, çoğu zaman Risso'nun yunusları gibi farklı türlerle de sosyal etkileşim kurar.

???? Fascinante video captura a 2.000 delfines saltando en el mar



El capitán de un barco registró una manada de al menos 2.000 delfines en el agua en la bahía de Monterrey, frente a las costas de California.



La tripulación siguió al grupo hasta poder calcular cuántos había en la… pic.twitter.com/X7UPraIvoc — Sepa Más (@Sepa_mass) February 27, 2025

TURİSTLER VE DENİZ BİYOLOGLARI İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Monterey Bay Whale Watch'ta deniz biyoloğu olarak çalışan Colleen Talty, kuzey doğru balina yunuslarını görmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin bölgeye geldiğini belirtti. Bu yunuslar, kanyonların derinliklerinde bir araya gelerek avlanır, sosyal bağlar kurar ve yırtıcılardan kaçınır.

Talty, en çarpıcı anlardan birinin yavru yunusların aileleriyle birlikte yüzdüğü sahneler olduğunu belirtti:

Her zaman yavru yunusları göremiyoruz, bu yüzden böyle anlar oldukça değerli.

Brodsky ve ekibi, büyük yunus grubunu gördüklerinde heyecanlarını saklayamadıklarını ve bazı ekibin gözlerinin yaşarabileceğini söyledi. "O anın büyüsü içinde kaybolduk, hepimizin yüzünde devasa gülümsemeler vardı," diye ekledi.