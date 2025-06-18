2.26'lık dev kadın rakipleriyle fare gibi oynadı! Zıplamadan smaç vuruyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2.26'lık dev kadın rakipleriyle fare gibi oynadı! Zıplamadan smaç vuruyor

Çin Kadın Basketbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Bosna Hersek'i farklı geçmeyi başardı. Mücadeleye skordan çok Çin'in 18 yaşındaki genç pivotu Zhang Ziyu'yu savunmaya çalışan Boşnak oyuncuların görüntüleri damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Çin Kadın Basketbol Takımı ile Bosna Hersek Kadın Basketbol Takımları karşı karşı karşıya geldi. Maçı 101-55'lik skor ile Çin kazandı. Bu mücadelede Asya ekibinde 2.26 boya sahip olan Zhang Ziyu, ilk maçına çıktı.

Ziyu, mücadelede sadece 12 dakika oynadı, 18 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Bu istatistiklerle maçın en verimli oyuncusu olmayı başardı.

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ZHANG ZIYU'NUN GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Zhang Ziyu, mücadelede sadece istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmadı. Ziyu'yu savunmak isteyen Boşnak oyuncular, aradaki ciddi boy farkından dolayı adeta şekilden şekile girdiler. Bir türlü 18 yaşındaki oyuncuyu durduramayan Boşnakların görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

İşte o görüntüler

ASYA KUPASI'NA DA DAMGA VURMAYI BAŞARMIŞTI

Zhang Ziyu ilk profesyonel maçını 14 yaşında oynadı. Çin Kadınlar Şampiyonası finalinde 42 sayı, 25 ribaund ve 6 blok gibi ulaşılması imkansız sayılabilecek bir istatistiğe imza atmıştı. Ziyu, geçtiğimiz yaz Çin ile U18 Asya Kupası finaline ulaştığında daha da ünlü oldu. Avustralya finali kazansa da genç oyuncu maç başına ortalama 35 sayı ile turnuvanın en iyi oyuncusuydu.

RAKİP BAŞANTRENÖRDEN METHİYELER

Bosna Hersek Başantrenörü Emir Halimic, Zhang Ziyu için "Onun varlığı oyunun temposunu belirliyor. Çin'de daha da başarılı olmasını bekliyorum. Zhang olmadan bile Çin çok güçlü. Ancak Zhang ile çok daha yüksek bir seviyede. Dünyadaki her takım Zhang ve Çin karşısında zor durumda kalacak. Sağlıklı kalmasını ve ülkesine çok fazla zafer getirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

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