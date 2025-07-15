2.500 yıllık sır dijitalde çözülüyor! Antik miras dijitalde yeniden hayat buluyor

Dünyanın en eski halısı olarak bilinen Pazırık Halısı, dijital rekonstrüksiyon teknolojisiyle yeniden hayat buldu.

Rusya’nın Altay Dağları’nda, Pazırık Kurganı’nda 1949 yılında Sovyet arkeolog Sergei Rudenko tarafından keşfedilen ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu eşsiz Türk motifli halı, bilim dünyasının ve teknoloji uzmanlarının iş birliğiyle dijital ortamda aslına uygun olarak restore edildi.

Proje, arkeolojik mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına çığır açan bir adım olarak değerlendirildi.

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI

Pazırık Halısı Dijital Rekonstrüksiyon Projesi, Türkiye, Rusya ve Almanya’dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin başında, Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden mikroskopi uzmanı Prof. Dr. Rainer Fink yer aldı.

Fink, halının liflerindeki renk pigmentlerinin analizinde yüksek çözünürlüklü X-ışını floresan mikroskobu kullandıklarını belirtti. “Bu teknoloji, halının orijinal renklerini ve dokuma tekniğini inanılmaz bir doğrulukla ortaya çıkardı. Türk kırmızısı olarak bilinen alizarin pigmentinin, 2 bin 500 yıl öncesinde bile bu denli canlı kalabilmesi, dönemin boyama tekniklerinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor” dedi.

Proje kapsamında, halının 1.89x2 metrelik ebadı ve metrekarede 3.600 ilmek içeren sık dokusu, 3D modelleme teknikleriyle dijital olarak yeniden oluşturuldu.

Uzmanlar, projenin kültürel mirasın dijitalleştirilmesi açısından önemine vurgu yaptı:

“Pazırık Halısı’nı dijital ortamda yeniden inşa etmek, yalnızca görsel bir restorasyon değil, aynı zamanda bu eserin tarihsel ve kültürel bağlamını anlamamızı sağlıyor. Bu çalışma, arkeolojik eserlerin korunmasında teknolojinin gücünü ortaya koyuyor.”

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ÖVGÜ

Pazırık Halısı’nın kökeni, yıllardır bilim dünyasında tartışma konusu. Öte yandan, bazı Batılı sanat tarihçileri, örneğin Johanna Zick-Nissen, halının Anadolu’da dokunmuş olabileceğini iddia ediyor. Ancak, Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Chris Gosden, projenin bulgularını değerlendirdiğinde, “Dijital rekonstrüksiyon, halının Türk motiflerindeki özgünlüğünü ve Orta Asya’daki dokuma geleneğinin derinliğini gözler önüne serdi. Bu çalışma, köken tartışmalarına yeni bir bakış açısı getiriyor” yorumunda bulundu.

KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİ

Pazırık Halısı’nın dijital versiyonu, St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi’nde sergilenen orijinal eserin yanı sıra, çevrimiçi bir platformda da erişime açılacak.

Proje, TÜBİTAK’ın desteğiyle yürütülen uluslararası bir iş birliği kapsamında finanse edildi. Müze ziyaretçileri ve araştırmacılar, halının detaylarını sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle inceleyebilecek, böylece eserin hem estetik hem de teknik özelliklerine daha yakından bakma fırsatı bulacak.Projenin bir diğer önemli çıktısı, halının dokuma teknikleri ve boyama yöntemleri hakkında yeni bilgiler sunması.

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden tekstil arkeolojisi uzmanı Dr. Andrea Späth, “Pazırık Halısı’nda kullanılan çift simetrik düğüm tekniği, Orta Asya Türklerinin dokuma sanatındaki ustalığını kanıtlıyor. Dijital analizler, bu tekniklerin modern dokuma yöntemleriyle bile eşsiz olduğunu gösteriyor” dedi.

ARKEOLOJİK MİRASTA YENİ BİR ÇAĞ

Pazırık Halısı Dijital Rekonstrüksiyon Projesi, yalnızca bir eserin restorasyonuyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda arkeolojik mirasın korunması ve dijital teknolojilerin bu alandaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Proje, gelecekte diğer tarihi eserlerin korunması ve tanıtımı için bir model oluşturmayı hedefledi.

Uzmanlar, bu tür çalışmaların, kültürel mirasın küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağına inanıyor.