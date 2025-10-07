2 adet suyun fiyatı müşteriyi şaşkına çevirdi! Gelen hesap bakanlığı da harekete geçirdi

Kaynak: İHA
2 adet suyun fiyatı müşteriyi şaşkına çevirdi! Gelen hesap bakanlığı da harekete geçirdi

Fahiş fiyat isyanı sürüyor. Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için gelen hesap Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Aksaray'da bir işletmenin 2 adet su için istediği ücret bakanlığı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

su.jpg

5 FARKLI İLETEMEYE DAHA İŞLEM YAPILDI
İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı.

Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

fiyat.jpg

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.

Fahiş fiyat isyanı sürüyor. Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için gelen hesap Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.


Aksaray'da bir işletmenin 2 adet su için istediği ücret bakanlığı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 FARKLI İLETEMEYE DAHA İŞLEM YAPILDI
İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı.

Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.

Son Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas, önemli şeyleri kabul etti!
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas, önemli şeyleri kabul etti!
28 Şubat davasında karar!
28 Şubat davasında karar!
2 adet suyun fiyatı müşteriyi şaşkına çevirdi! Gelen hesap bakanlığı da harekete geçirdi
2 adet suyun fiyatı müşteriyi şaşkına çevirdi! Gelen hesap bakanlığı da harekete geçirdi
AFAD: Deprem Bilim Kurulu toplantısı yapıldı
AFAD: Deprem Bilim Kurulu toplantısı yapıldı
Elektrikli araçlarda yeni özellik alarmı! O sorunu ortadan kaldıracak
Elektrikli araçlarda yeni özellik alarmı! O sorunu ortadan kaldıracak