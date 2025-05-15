2. Ahmet Minguzzi vakası! Gaziantep'te bıçaklı terör

Cihangir ARIK /Hatay/ Hassa/ Yeniçağ

Gaziantep Şahinbey’de iki genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar adli kontrolle serbest bırakılırken, yaralıların yakınları adalet talebiyle isyan etti: “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?”

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi’nde, 2 gün önce akşam saat 19.00 sularında korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Efe Çuhadar ve arkadaşı Hüseyin Selmo, iddiaya göre hiçbir sebep olmadan aynı yaş grubundaki üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Eren Çelikbaş, Hüseyin Yıldırım ve Arda Uyanık, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olaydan yalnızca 4 saat sonra yakalandı. Ancak, dün saat 17.00’de Gaziantep 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Efe Çuhadar ve Hüseyin Selmo, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Efe’nin ciğerine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle ciğerinde sönme meydana geldiği, karın bölgesinde ise 8-9 cm derinliğinde yara bulunduğu belirtildi. Hüseyin Selmo’nun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralıların yakınları, karara isyan etti. Efe’nin ailesi, “Çocuğumuzun ciğerine bıçak saplandı, hayati tehlikesi var. Saldırganlar ise ellerini kollarını sallayarak geziyor. Adalet için illa bir can kaybı mı lazım? Ahmet Mümguzzi vakasının bir benzerini yaşıyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi. Hüseyin’in yakınları ise “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Erken müdahale olmasa çocuklarımız hayatta olmayabilirdi” dedi.

Olay, kentte geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da adalet çağrıları yükseldi. Vatandaşlar, gençlerin güvenliği ve caydırıcı cezalar için yetkililerden adım bekliyor. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.