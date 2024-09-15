2 aile birbirine girdi: 4 yaralı

Kaynak: DHA
2 aile birbirine girdi: 4 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de çocukların kavgasına ailelere sıçradı. 2 ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde çocuklar arasında başlayan bir kavga, aileler arasında bıçaklı bir çatışmaya dönüştü ve sonuçta 4 kişi yaralandı. Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuk arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakınları durumu öğrenince sokağa çıktı ve aileler arasında gerginlik artarak bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale etti ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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