2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 kişi yaralı

Kaynak: İHA
2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üclerkayası köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki M.A.T.'nin kullandığı 03 ADN 552 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelen 33 yaşındaki İ.T.'nin kullandığı 26 KY 349 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte M.M.A. (20), A.T.T. (20), İ.C.T. (21), B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) de yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası, olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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