2 araca çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi

Kaza, sabah saat 04.00 civarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, Ertuğrul Uğur Kafraz yönetimindeki 34 CZF 847 plakalı makarna yüklü TIR, refüjdeki beton bariyerlere çarparak kontrolden çıktı. TIR, Volkan Karapınar idaresindeki 06 JT 387 plakalı otobüse ve ardından Javhar Ahmad yönetimindeki 51 ACF 797 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra TIR, Ahmet Cevher’in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Cevher, aracının içinde sıkıştı ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevher, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Yola dökülen makarnalar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi ve kazaya karışan hafif ticari araç polisler tarafından itilerek yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.