2 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler gün gün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Aralık Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Aralık Cuma televizyonda ne var? 2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Aralık Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Aralık Cuma televizyonda ne var? 2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:50 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Portekiz”
20:00 3’Te 3
22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Brezilya”
00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
02:40 Şehirden Uzakta
03:50 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Köylü
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 En Hamarat Benim
04:00 Son Yaz
06:00 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Camdaki Kız
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Baba
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