2 asırlık çınar ağacının kırılan dalları 5 aracın üzerine düştü

Belediye binasının yan bahçesindeki 2 asırlık olduğu değerlendirilen çınar ağacının dalları, kırılıp, park halindeki 1'i belediyenin yer temizleme aracı, 4'ü otomobil, 5 aracın üzerine düştü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, herhangi bir yaralama vakası olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tutanak tutarken, belediye ekiplerince dalların altında kalan araçlar çıkartıldı.

'ARIZA YAPTIĞI İÇİN BURAYA ÇEKTİK'

Taksisi arıza yaptığı için dün gece bölgeye çektiğini belirten Veysi Balcı, "Belediyenin güvenlik görevlisi arkadaşlardan buraya koymak için izin istedim. Bugün de çekiciyle çekecektik ama üzerine ağaç devrilmiş. Aracın üstü ezilmiş, cam patlamış. 15-20 bin TL'lik zararımız var" dedi.