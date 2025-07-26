2 asker şehit oldu, tepkiler çığ gibi! "Bu sıcakta ölümüne talim mi olur!"

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 7 askerden 2'sinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Hastaneye kaldırılan 5 askerin tedavileri devam ederken askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öne sürüldü. Siyasilerden, 2 askerin şehit olmasının ardındaki "ihmâl" iddialarına peş peşe tepkiler geldi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran iki asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 silah arkadaşımızın yüksek ateş şikayeti ile hastaneye sevk edilmişlerdir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2 askerin şehit olmasına ilişkin "ihmâl" olasılığına vurgu yaptı.

Kadıgil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Gerçekten sinirden çıldırmak işten değil!! Her Allah’ın günü 'canı devlete emanet' bir başka insanı ihmal cinayetine kurban vermekten bıktık, usandık! Aşırı sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği ne demek! Bu sıcakta öldürene kadar talim yaptırmak ne demek ya ne demek!!!!

- Doğru mu bu iddialar?! Doğruysa siz hangi yüzle çıkacaksınız siz bu çocukların ana babalarının karşısına! Liyakatsizlikten, denetimsizlikten, bu çürümüşlükten ölüyor askerler, işçiler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, dereler, ormanlar! Düşmana hacet kalmadı!

EMEKLİ ASKERLERDEN ÇOK SERT TEPKİ

İskenderun'da 2 askerin sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasıyla ilgili emekli askerler de tepki gösterdi.

Emekli Kurmay Yarbay Hakan Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağ başından değil, helikopterle ulaşılan bir üs bölgesinden değil, deniz kıyısından, İskenderun'un göbeğinden veriyor MSB iki askerin susuzluktan ölüm haberini. Sakince veriyor" dedi.

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, ise sosyal medya paylaşımında "Bu kaçıncı?" diye sorarak, "27 yıl ülkemizin pek çok yerinde (17 tayin) görev yaptım. Gittiğim yerlerin bir kısmında elektrik dahi yoktu! Bu tür bir olayla karşılaşmadım. Duymadım da... Kolay ölümlerin olduğu 3. Dünya ülkesi olduk! Hala en güvenilir kurum özelliği taşıyan TSK'da bile durum bu!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda askerlerin ihmal nedeniyle şehit olduğuna dikkat çekerek "Her gün yeni bir acıya uyanıyoruz… Ve bu acının tek sebebi yine ihmâl! Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan... Vatan nöbetine gelen iki evladımız, askeri birlikte susuzluktan, aşırı sıvı kaybından, çoklu organ yetmezliğinden şehit oldu! Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Ama artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz! Bu ülke, şehidine ağlamaktan yorgun düştü! Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir! Ve uyarıyoruz: Soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli. Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır" diyerek, "Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İHMALİ GİZLEYEMEZSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "ihmal" iddialarına dikkat çekerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP'li Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Bu ülkenin anaları, babaları gözlerinden sakındığı gencecik evlatlarını devlete, asker ocağına emanet ediyor. 45-50 derecede eğitim yaptırıp susuzluktan ölmelerine neden olmanın izahı yok, olamaz! 'Şehit oldular' diyerek sorumluluğu örtbas edemez, ihmali gizleyemezsiniz. Bu ölümlerden kim sorumluysa, tek tek hesabını vermeli. İskenderun’da şehit olan iki askerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifa diliyorum. Takipçisi olacağız!