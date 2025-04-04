2 ayın ardından Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş Siyaset Akademesi Vakfı açılışına katıldı

66 günün ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk olarak Alparslan Türkeş'in anıtını ziyaret ederek kamera karşısına çıkmıştı. 2 ayın ardından Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş Siyaset Akademesi Vakfı açılışına katılıyor. Bahçeli, bozkurt işaretleri ve gül atmalar ile karşılandı. Bahçeli'nin açılış sonrası Genel Merkez'de mesaisine başlayacak. Bahçeli, araç içerisinden bozkurt işareti yaptığı kameralara yansıdı. Son olarak Genel Merkez'e gelen Bahçeli, mesaisine başladı.

66 GÜNDÜR EKRANLARDA YOKTU

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyordu. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 66 gündür ekranlarda görünmüyordu.

ZİYARET EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Devlet Bahçeli’nin bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarlığı ziyaret edeceği ve daha sonra iş başına geçeceği öne sürülmüştü. Sabah saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önderlik ettiği Alparaslan Türkeş anma töreninde bir süredir rahatsızlığından ötürü kameralara görünmeyen Bahçeli, yer almamıştı.

GÜLLER VE BOZKURT İŞARETLERİ İLE KARŞILANDI

66 günün ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk olarak Alparslan Türkeş'in anıtını ziyaret ederek kamera karşısına çıkmıştı. 2 ayın ardından Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş Siyaset Akademesi Vakfı açılışına katılıyor. Bahçeli'nin geldiği sırada MHP'liler bozkurt işaretleri ve gül atmalar ile karşıladı. Bahçeli'nin açılış sonrası Genel Merkez'de mesaisine başlayacağı belirtildi.

MESAİYE BAŞLAMADAN ÖNCE BALKONDA BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Devlet Bahçeli açılış sonrası Genel Merkez binasına gelerek mesaisine başladı. Bahçeli, mesai öncesi balkondan basın mensuplarına bozkurt işareti yaptı.