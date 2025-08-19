2 aylık evlilik kanlı bitti! Kocasını bıçakladı

Kaynak: DHA
2 aylık evlilik kanlı bitti! Kocasını bıçakladı

Mersin’de eşi ile tartıştıktan sonra mutfakta aldığı bıçakla 2 aylık eşi tarafından bıçaklanan Ahmet Can Başlı, yaşam savaşını kaybetti. Cinayet sonrası gözaltına alınan M.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos'ta Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli Melek Başlı ile Ahmet Can Başlı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.B, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan Başlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli M.B'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet Can Başlı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Başlı'nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2-aylik-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-871734-258871.jpg

Son Haberler
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı
Galatasaray'ın yıldızına Amed talip oldu!
Galatasaray'ın yıldızına Amed talip oldu!