2 aylık kardeşini boğmuştu serbest bırakıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2000 yılında yaşanan "Gülizar bebek" cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Korkunç olay 24 yıl sonra aydınlatıldı.

Yapılan incelemelerde, olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli D.İ., emniyetteki ifadesinde suçu işlediğini kabul etti.

2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar’ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.