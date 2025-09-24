2 aylık kardeşini boğmuştu serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 aylık kardeşini boğmuştu serbest bırakıldı

Balıkesir’de 2000 yılında işlenen bebek cinayetinde tutuklanan öz abla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2000 yılında yaşanan "Gülizar bebek" cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Korkunç olay 24 yıl sonra aydınlatıldı.

Yapılan incelemelerde, olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli D.İ., emniyetteki ifadesinde suçu işlediğini kabul etti.

2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar’ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25-yillik-cinayet-aydinlatildi-2-aylik-929012-275939.jpg

Son Haberler
2 aylık kardeşini boğmuştu serbest bırakıldı
2 aylık kardeşini boğmuştu serbest bırakıldı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 1 kişi öldü
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 1 kişi öldü
Kırgızistan'da Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı
Kırgızistan'da Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı
İznik’te kafeye silahlı saldırı
İznik’te kafeye silahlı saldırı
İşyerinin üst katında bağlayıp döverek öldürdüler
İşyerinin üst katında bağlayıp döverek öldürdüler