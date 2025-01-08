2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ polisi 8 yıldır aranan ve hakkında 114 yıl hapis cezası bulunan sanık T.N’yi yapmış olduğu 2 aylık fiziki ve teknik takibi sonrası yakaladı. Suç dosyası kabarık olan sanık adli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan T.N. isimli şahıs, 2 aylık takip sonucu yakalandı.

Hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin, ayrıca 9 farklı ildeki mahkemeler tarafından alınması gereken ifadelerine yönelik toplam 78 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ’da 114 yıl hapis cezası olan sanık 2 aylık takiple yakalandı

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