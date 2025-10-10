2–5 Ekim 2025 tarihlerinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca 75 binden fazla ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

Beş kat büyüyen fuar, 37 bin metrekare alanda gerçekleşti

Geçtiğimiz yıla oranla beş kat büyüyen fuar, 37 bin metrekarelik alanda kuruldu ve 140 yerli ve yabancı firmayı ağırladı. Son teknoloji tarım makineleri, modern hayvancılık ekipmanları, tohumculuk, gübreleme sistemleri ve dijital tarım çözümleri ziyaretçilerle buluştu.



Balıkesir, tarım ve hayvancılığın kalbi olarak bir kez daha sektör profesyonellerine ev sahipliği yaptı.

Tohumdan teknolojiye, tarımın tüm bileşenleri bir arada

Tarım ve hayvancılık sektörünün en kapsamlı buluşmalarından biri olan fuar; üreticileri, akademisyenleri, sektör firmalarını, kurumları ve profesyonelleri aynı çatı altında bir araya getirdi. Tohumdan teknolojiye, koç mezatından güzellik yarışmalarına kadar uzanan geniş etkinlik yelpazesiyle dolu dolu geçen dört gün yaşandı.

Arıcılıktan Apiterapiye: Uluslararası katılımlı seminer

Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi kapsamında düzenlenen “Balıkesir ve Avrupa’da Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapi Uygulamaları” semineri büyük ilgi gördü.

Arno Bruder, İhsan Koçaş ve İlhan Deveci’nin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, arıcılığın geleceği ve apiterapinin sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Bu oturum, Türkiye’de arıcılık ve bal üretiminin sürdürülebilir kalkınmadaki önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin en ağır koçu yarıştı!

Bu yıl fuar sahnesine yepyeni ve heyecan dolu bir yarışma damga vurdu:

Türkiye’nin En Ağır Koçu Yarışması, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle izlendi. Canlı tartımın sahnede yapıldığı yarışmada, kazanan üreticiye özel plaket ve ödül takdim edildi. Bu renkli etkinlik, hayvancılığın Balıkesir’deki güçlü geleneğini bir kez daha ortaya koydu.

Türk çoban köpekleri ırk standartları etkinliği

Fuarda düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Etkinliği, köpek severlerin merakla beklediği özel buluşmalardan biri oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çoban köpekleri, jüri değerlendirmesinde ırk standartlarına göre puanlandı. Güç, sadakat ve koruma içgüdüsüyle tanınan bu asil dostlar, ziyaretçiler tarafından yakından tanıma fırsatı buldu.

3. Ulusal yerli tavuk ırkları gösterisi ve süs tavukları mezatı

Fuarın bir diğer ilgi çeken etkinliği, 3. Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi & Süs Tavukları Mezatı oldu.Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetiştiriciler; genetik mirasımız olan Türk Asil Horozu, Gerze, Sultan, Gugulli, Türken, İspenç gibi yerli ırklar ve özel süs tavuklarıyla sahne aldı. Federasyona kayıtlı dernek ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen gösteri, yerli ırkların korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Dijital tarım deneyimi: VR ile zeytin budama eğitimi

İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi çadırında kurulan deneyim alanında, ziyaretçilere VR gözlüklerle zeytin budama eğitimi verildi. Bu interaktif eğitim, tarımda dijital dönüşümün uygulamalı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik odakta: Agriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve Ödülleri

Fuar kapsamında düzenlenen Agriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve Ödülleri programında, sürdürülebilir üretime katkı sağlayan yenilikçi projeler ödüllendirildi. Tarımda verimliliği ve çevresel duyarlılığı esas alan bu projeler, sektörün geleceğine yön verecek çözümler olarak öne çıktı.

Balıkesir, tarım ve hayvancılığın öncü şehri

Bu yıl rekor ziyaretçi sayısıyla tamamlanan 2. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Balıkesir’in tarım ve hayvancılığın öncü şehri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fuar; üreticileri, firmaları ve yatırımcıları aynı platformda buluşturarak Türkiye tarımının yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğine ışık tuttu.