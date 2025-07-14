2 bin 100 rakımda tesis kuruldu, tonlarca yavru balık üretiliyor!

Düzenleme: Kaynak: AA
2 bin 100 rakımda tesis kuruldu, tonlarca yavru balık üretiliyor!

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesiste her yıl tonlarca yavru balık üretilerek farklı illere gönderiliyor.

İlçedeki Bingöl Dağları'nın eteklerinde 2011'de girişimci Ercan Özer tarafından kurulan tesiste yıllardır yavru balık üretimi yapılıyor.

1.jpg

Doğal su kaynaklarının bulunduğu tesiste üretilen tonlarca somon ve alabalık yavrusu, tesisin bünyesinde bulunduğu şirket aracılığıyla farklı illere pazarlanıyor.

2-004.jpg

Tesis Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Ömer Batuhan Özer, tesisin yıllık 40 milyon yavru balık üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

3-003.jpg

Doğal kaynak sularının yetersiz olmasından dolayı tesisi tam kapasite çalıştıramadıklarını belirten Özer, "Şu an balıklar için Alparslan-2 Barajı'ndan kafes izini bekliyoruz. İzin gelirse üretim kapasitesini iki katına çıkartabiliriz.

4.jpg

Yumurtalar geldikten sonra kuluçkalara yerleştiriyoruz. Kuluçkalar suyun derecesine ve o anki doğal şartlara göre değişiyor.

5-001.jpg

40-45 gün içinde yumurtadan çıktıktan sonra kesesini tamamen bırakması için 1 metre uzunluğundaki tanklara aktarıyoruz." diye konuştu.

6.jpg

Balıkların büyüme evresine geçtikten sonra her ay boylama yapılması gerektiğini anlatan Özer, "2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesisimizde üretilen yavrular, çalıştığımız şirket aracılığıyla Türkiye genelindeki fabrikalara ve balık tesislerine gönderiliyor. Onlar bizden aldıkları balıkları 15, 20 veya 30 gram olarak alıp kendi baraj ve tesislerinde somon haline getirdikten sonra yurt dışına ihraç ediyorlar." dedi.

Son Haberler
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
TSM’de ayrımcılık iddiası! “657’li personele temizlik dayatması”
TSM’de ayrımcılık iddiası! “657’li personele temizlik dayatması”
Mavagat'ta belediye başkan vekili seçildi!
Mavagat'ta belediye başkan vekili seçildi!
Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı
Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı
Açılım tiyatrosuna ‘Rojava’ darbesi!
Açılım tiyatrosuna ‘Rojava’ darbesi!