2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek

2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek
Kaynak: İHA
2 bin 100 yıllık steller, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda Perre Antik Kent'te turizme kazandırılıyor.
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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 1

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda 2021 senesinde Kommagene uygarlığına ait olan Nemrut Dağı'ndakine benzer bir kült (kutsal) alan ve eteklerinde biri ikiye bölünmüş 2 stel bulunmuştu.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 2

Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin yer aldığı 1.3x1.76 ebatlarında olan 3.5 tonluk stel ile iki tarafında kitabelerin olduğu 1,16x1.76 ebatlarında ve 2 ton 200 kilo ağırlığındaki diğer stel 2023 senesi Eylül ayında Perre Antik Kent'e getirildi.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alan Pisa Üniversitesi'nden Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Charles Crowther, stellerdeki yazıtlar üzerine çalışma gerçekleştirdi.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 4

Yazıtta, Kral Antichos’un kanunları ve vasiyetinin bulunduğu biliniyor.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 5

Gaziantep Restorasyon, Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı ve beraberindeki ekip, ikiye ayrılan ve üzerinde Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin olduğu steli araya pim atılarak özel yapıştırıcılar ile bir araya getirdi.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 6

Derin ve kılcal çatlaklara hidrolik kireç bağlayıcı bir harç ile estetik dolgu yapılmaya başlandı. Bu estetik dolguyla yağmur suyunun stellerin içine girişini engel olmak ve iyi görülmesi hedefleniyor.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 7

Toplam 4 gün devam edecek olan çalışmadan sonra Perre Antik Kent nekropol alanının kuzeydoğusunda kaidelere yerleştirilen steller, Müzeler Haftası’nda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

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2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek 8

Stellerin taşınma süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, iki steli 10 Ekim 20212de tespit ettiklerini ve tescil edilmesini önerdiklerini söyleyerek “26 Eylül 2023 yılında askeri helikopter ile bu eserleri Gerger’den alıp, Adıyaman’a getirdik. Burada bugün yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilk etabından sonra Perre Antik Kenti'nde ayağa kaldırdık ve kaidelerine yerleştirdik. Yapılacak estetik dolgu sonrasında eserleri turistlerin beğenisine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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