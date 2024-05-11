2 bin 100 yıllık yapıtlar Perre Antik Kent'te sergilenecek

Stellerin taşınma süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, iki steli 10 Ekim 20212de tespit ettiklerini ve tescil edilmesini önerdiklerini söyleyerek “26 Eylül 2023 yılında askeri helikopter ile bu eserleri Gerger’den alıp, Adıyaman’a getirdik. Burada bugün yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilk etabından sonra Perre Antik Kenti'nde ayağa kaldırdık ve kaidelerine yerleştirdik. Yapılacak estetik dolgu sonrasında eserleri turistlerin beğenisine sunacağız” ifadelerini kullandı.