﻿2 bin 350 maddeli Hükümet Programı

AKP'nin tek başına iktidarda olduğu 2002'den 2018'e olan dönemde Türkiye'nin biriken sorunlarının üzerine bir de ucube tek adam rejimi eklenince millet "Yandık Allah" dedi.

İşsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, betona yatırım, eğitim, sağlık, tarım alanlarında dağ gibi büyüyen sorunlar ve en önemlisi dünyada ekonomik itibarını kaybeden ve uzun vadeli tek bir dolar dış kredi bulamayan AKP iktidarı…

İşte tüm bu sorunlara çözüm üreten Millet İttifakı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA'nın oluşturduğu Millet İttifakı dün 9 ana başlık, 75 alt başlıkta Türkiye'nin sorunlarına çözüm yollarını ortaya koydu:

-Tam 2 bin 350 maddeli eylem planı…

Çözüm işte budur.

Hükümet programı işte budur.

Millete verilen söz budur.

Değerli okurlarım,

Millet İttifakı'nın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" içeriğinde yer alan şu maddeler açıklandığında müthiş alkış aldı:

-Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız.

-Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.

-Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

-Kamu görevlilerinin birden fazla yerden ilave gelir elde etmesini engelleyeceğiz.

Bazı önemli maddelere gelince şu örnekleri verebilirim:

-Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz.

-Tarım sektöründe kullanılan mazottaki ÖTV yükünü kaldıracağız.

-İş yeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

-İlk kez konut alımında tapu harcı almayacağız.

-Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV'yi indireceğiz.

-Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin tümünü teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız.

-Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

-Yeni iş ve istihdam imkânlarının önünü açacak bir anlayışla hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldıracağız.

-İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençler başta olmak üzere yeni bir kariyer alanına yönelmek veya becerilerini geliştirmek isteyen gençleri eğitecek ve eğitim sonunda iş yönlendirmesi/eşleştirmesi yapacak "Garantili Yetenek Programları" başlatacağız.

Değerli okurlarım,

Medyanın özgürlüğü açısından da alınacak önlemler şöyle açıklandı:

-Basın özgürlüğünü güçlendireceğiz. Kamuoyunun serbestçe oluşması ve medyanın çoğulcu bir yapı kazanması için Devlet'in gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü açıkça düzenleyeceğiz.

-İnternet mevzuatını, uluslararası standartlara uygun olarak ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

-TRT ve Anadolu Ajansı'nı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandıracağız.

-Akreditasyon kararlarında keyfiliğe son verecek, basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacağız.

-Medya sahipliği ve finansmanını şeffaf hale getirecek, medyada tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğiz.

-Devletin medyada çoğulculuğu sağlama görevini anayasal bir yükümlülük olarak düzenleyeceğiz.

-Medya kuruluşlarının denetlenmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na resen inceleme yetkisi vereceğiz.

-Basın İlan Kurumu'nun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapacağız.

Değerli okurlarım,

Millet İttifakı'nın hükümet programı gerçekten her soruna çözüm getiriyor.

Şimdi sıra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine geldi.

13. Cumhurbaşkanı adayı işte bu programa göre Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetecek.

Ve ondan sonra da asıl iş bu programı vatandaşlara ayrıntılı şekilde anlatmak olacak.

Hükümet programı dört dörtlük güven verdi.