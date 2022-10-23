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2 bin 500 lira ödenecek. Başvuru şartları belli oldu. 5 Eylül itibariyle başladı

Kış dönemi doğal gaz destek ödemeleri başvuruları 5 Eylül itibariyle başladı. Yapılacak yardım kapsamında vatandaşlara 900 ila 2 bin 500 lira arasında ödeme gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:59
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2 bin 500 lira ödenecek. Başvuru şartları belli oldu. 5 Eylül itibariyle başladı

2 bin 500 lira ödenecek. Başvuru şartları belli oldu. 5 Eylül itibariyle başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 900-2 bin 500 lira arasına değişen tutarlarda verilen doğal gaz desteğinin ilk ödemeleri mart-nisan aylarında yapıldı.

331 bini aşkın haneye toplam 114.2 milyon lira destek verildi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte yeni destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Kış dönemi için 5 Eylül itibarıyla başvurular alınmaya başlandı. Belirli şartları taşıyanlar ve doğal gaz altyapısı bulunan yerlerde ikamet eden vatandaşlar bu yardıma başvurabilir.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Kış dönemi doğal gaz destek ödemelerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak. Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak.

Doğal gaz destek ödemelerinde aranan şartlar şöyle sıralandı:

  • Başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar şöyle:
  • Türk vatandaşı olması,
  • Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması,
  • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • Hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
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Ayhan G
23.10.2022 11:41
Benim paramla neden başkaları avanta içinde yaşasın hakkımı helal etmiyorum  
 
Dertli
23.10.2022 11:27
İnsanları beleşe hımbıllığa alıştirdınız kimin parasıyla zar zor geçinen halkın parasıyla bırakın bu işleri aile sigortasını kemalbey bunun için getirmek istiyor doğrusuda bu  
 
Lazo
23.10.2022 11:21
Onların doğalgaz parasını ben niye ödüyorum?Hem kendi doğalgaz paramı ödeyeceğim.Hemde onların doğalgaz parasını dolaylı olarak niye ödüyorum.Benden yana helal etmiyorum.Noktaaaa.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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