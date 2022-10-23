2 bin 500 lira ödenecek. Başvuru şartları belli oldu. 5 Eylül itibariyle başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 900-2 bin 500 lira arasına değişen tutarlarda verilen doğal gaz desteğinin ilk ödemeleri mart-nisan aylarında yapıldı.

331 bini aşkın haneye toplam 114.2 milyon lira destek verildi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte yeni destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Kış dönemi için 5 Eylül itibarıyla başvurular alınmaya başlandı. Belirli şartları taşıyanlar ve doğal gaz altyapısı bulunan yerlerde ikamet eden vatandaşlar bu yardıma başvurabilir.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Kış dönemi doğal gaz destek ödemelerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak. Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak.

Doğal gaz destek ödemelerinde aranan şartlar şöyle sıralandı: