2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu

2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu
Kaynak: İHA

Van'da Urartular dönemine ait Ayanıs Kalesi'nde 36 yıldır devam eden kazı çalışmaları sırasında önemli bir keşif yapıldı. Yapılan kazıda kazılarda yaklaşık 2 bin 700 yıllık 3 bronz kalkan ve 1 miğfer bulundu.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 1

Van’ın Tuşba ilçesinde yer alan Ayanis Kalesi'nde yaklaşık 36 yıldır süren kazı çalışmalarında bu yıl önemli buluntulara rastlandı.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 2

Kazıların 10 yıldır Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’nın başkanlığında yürütüldüğü ifade edilirken bu yılki çalışmalarda 2 bin 700 yıllık olduğu tahmin edildiği 3 bronz kalkan ve 1 miğfer gün yüzüne çıkarıldı.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 3

PROF. DR. MEHMET IŞIKLI BRONZ KALKANLARIN DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 4

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bu yılki kazılarda elde edilen buluntuların özellikle bronz kalkanlar açısından oldukça zengin olduğunu belirtti.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 5

Işıklı, "Bu seneki kazılarımızda 3 bronz kalkan ve 1 miğfer bulduk. Bu eserler oldukça iyi durumda. Ayanis Kalesi, büyük bir deprem geçirdiği için birçok eser deforme olmuş olarak bulundu.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 6

Ancak bu eserler yaklaşık 6-7 metre derinlikten çıkarıldığından, genel olarak iyi durumda. Bazı küçük kırılmalar mevcut; bunları restorasyon ve konservasyon ile düzelteceğiz," dedi.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 7

Işıklı, buluntuların bir kraliyet veya dini elit grubuna ait olduğuna dair güçlü kanıtlar sunduğunu vurguladı.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 8

Ayrıca, "Miğferin bezemeleri, törensel bir nitelik taşıdığını gösteriyor. Bu tür eserler, Urartuların bronz ve metal işleme konusundaki ustalığını kanıtlıyor," şeklinde konuştu.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 9
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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 10

URARTULARIN METAL İŞLEME KONUSUNDAKİ USTALIĞI

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 11

Prof. Dr. Işıklı, Ayanis Kalesi kazılarında şimdiye kadar 30'un üzerinde bronz kalkanın ortaya çıktığını belirtti. Bu kalkanların genellikle tapınak alanlarında bulunduğunu ve tanrı Haldi’ye ithaf edildiğini ifade etti.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 12

Haldi'nin Urartu dininde baş tanrı rolü üstlendiğini ve kraliyet ailesinin ona adaklar sunduğunu kaydetti. Işıklı, Urartuların taş, metal ve madeni işleme konusundaki ustalıklarını vurgulayarak,

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 13

"Urartular, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip ve metal eser koleksiyonları bakımından oldukça zenginler. Özellikle II. Rusa dönemine ait metal eserler, Urartuların bu konudaki başarısını ortaya koyuyor," dedi.

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2 bin 700 yıllık bronz kalkan bulundu 14

Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen bu eserler, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin ardından bölge müzesinde sergilenecek.

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