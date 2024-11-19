Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzenleme: Kaynak: AA

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu. Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 1

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 2

Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 3

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 4

Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 5

Şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 6

İşte Anadolu Ajansı'nın servis ettiği o fotoğraflar;

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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 7
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 8
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 9
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 10
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 11
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 12
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 13
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 14
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 15
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Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 16
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