Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.
Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.
İşte Anadolu Ajansı'nın servis ettiği o fotoğraflar;