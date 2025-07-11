2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bafra Madeni Sanatkârlar Odası binası önünde düzenlenen etkinlikte yapılan duanın ardından, eski Sanayi Sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi esnafına aşure ikram edildi. Aşure dağıtımı, Oda Başkanı Hurşit Tulum ve yönetim kurulu öncülüğünde gerçekleştirildi.

"FARKLILIKLARIMIZLA BİR BÜTÜNÜZ"

Etkinlikte konuşan Başkan Hurşit Tulum, Muharrem ayının dayanışma ve kardeşlik vurgusuna dikkat çekerek, "Bugün burada, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan Muharrem ayı vesilesiyle düzenlediğimiz aşure dağıtımında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Muharrem ayı, bizlere zor zamanlarda bile birlikte hareket etmenin önemini hatırlatır. Aşure ise bu ruhu en güzel şekilde temsil eder. Bafra Madeni Sanatkârlar Odası olarak, bu tatlıyı paylaşırken aslında kalplerimizi de birleştiriyoruz. Bu dayanışma, daha güçlü bir toplum olmanın temelidir" dedi.

Programa; Bafra İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Yıldız, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Gürcan Özdilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Erol, Kızılırmak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetimi de katıldı.