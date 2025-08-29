2 bin öğrenciye kırtasiye desteği!

Düzce Belediyesi, tüm vatandaşlarına yönelik sosyal çalışmalara ve desteklerine devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını unutmadı.

Müdürlük, Başkan Faruk Özlü'nün talimatı ile her eğitim-öğretim dönemi öncesinde olduğu gibi hazırlanan 2 bin kırtasiye çekini, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç'ın da katılımıyla sahiplerine teslim etmeye başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Bahçeşehir 3. bölgede bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen dağıtımlarda, çocuklar ve ailelerini gülen yüz ve samimi şekilde karşılayan Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, "Düzce Belediyesi olarak her eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerimize desteklerimiz devam ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kırtasiye desteğimizi yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.