2 bin polis onu arıyor. Kendisini “Kainatın sahibi” sanıyor

Filipinler’de 6 milyon üyesi olduğu iddia edilen tarikatın liderinin yakalanması için büyük operasyon başlatıldı. “İsa Mesih’in Krallığı” isimli tarikatın lideri Apollo Quiboloy'u yakalamak için 2 bin polisin katıldığı operasyonda çok sayıda tarikat üyesi yakalandı.

Kendisini “Tanrı’nın oğlu” ve “Kainatın sahibi” olarak tanıtan tarikat liderinin bir yeraltı sığınağında saklandığı tahmin ediliyor.

Yüzlerce polis eş zamanlı olarak tarikata ait katedral, okul ve bir hangar da dahil olmak üzere yaklaşık 40 binaya baskın düzenledi. Ekipler, baskın sırasında yüzlerce tarikat üyesinin direnişiyle karşılaştı.

Polis baskını sırasında, sığınağın bodrum katında dar ve karanlık koridorlarda, zeminde yatan tahta parçaları ve dağınık eşyalarla dolu odalar da kaydedildi.

Polis ekipleri tarikat lideri yakalanana kadar operasyonların süreceğini belirtti. Tarikat lideri Quiboloy daha önce canlı teslim olmayacağını söylemişti.

Quiboloy, Güney Kore’de 1973 yılında katıldığı bir ayinde Tanrı’nın kendisine “seni kullanacağım” diye fısıldadığını öne sürüyor. Tarikat lideri, ABD tarafından çocuk ticareti, dolandırıcılık ve cinsel istismarla suçlanıyor.