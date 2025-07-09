2 bin yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı: İskenderiye Feneri'nin temelleri keşfedildi

İskenderiye Feneri'ne ait kalıntılar, 2 bin yıl sonra Akdeniz’in derinliklerinden çıkarıldı. Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı’nın izniyle yürütülen çalışmalara Fransız arkeolog Isabelle Hairy liderlik etti. Proje kapsamında, toplam 22 dev taş blok su yüzeyine çıkarıldı. Bu blokların her biri 70 ila 80 ton ağırlığında ve fenerin mimari büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

YUNAN VE MISIR MİMARİSİNİN KESİŞTİĞİ NOKTA

Kurtarılan taşlar arasında, daha önce belgelenmemiş bir kapı bölümü ile büyük temeller ve lento parçaları bulunuyor. Kapı üzerindeki mimari detaylar, Mısır ve Yunan inşaat tekniklerinin etkileyici bir sentezini yansıtıyor. Elde edilen bulgular, antik çağ mühendisliğinin sınırlarını zorlayan bir yapı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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DİJİTAL ÇAĞDA ANTİK BİR MUCİZE

Toplanan taşlar, önce fotogrametri işlemlerinden geçirilecek. Ardından, Fransız mühendislik kuruluşu La Fondation Dassault Systèmes tarafından dijital ortama aktarılacak. Böylece, 100 metre yüksekliğe ulaşan yapının orijinal hali ve çöküş süreci sanal ortamda yeniden canlandırılabilecek. Proje, son on yılda su altından taranan 100'den fazla parçayı içeren dijital arşivi de genişletiyor.

Bu önemli keşif, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan İskenderiye Feneri’nin ihtişamını bir kez daha gözler önüne seriyor ve gelecekteki arkeolojik çalışmalar için heyecan verici bir zemin hazırlıyor.