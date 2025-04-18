2 bin yıllık medeniyet gün yüzünde: Efes Antik Kenti

Anadolu’nun batı kıyısında, İzmir’in Selçuk ilçesinin 3 kilometre güneybatısında yer alan Efes Antik Kenti, 2 bin yılı aşkın tarihiyle insanlık mirasının en önemli duraklarından biri.

Hitit kaynaklarında “Apasa” olarak anılan bu antik şehir, Neolitik Dönem’den (MÖ 6000) Roma İmparatorluğu’nun görkemli çağlarına uzanan zengin geçmişiyle bilim insanlarını ve turistleri büyülemeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes, Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi anıtsal yapılarıyla tarihin canlı bir tanığı.

Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar ve uluslararası uzmanların analizleri, Efes’in medeniyetler arasındaki köprü rolünü ve bilimsel önemini bir kez daha ortaya koydu.

TARİHİN KALBİNDE BİR METROPOLİS

Efes’in tarihi, Cilalı Taş Devri’ne (MÖ 6000) kadar uzanıyor. Arkeolog Adil Evren liderliğindeki kazılar, Çukuriçi ve Arvalya höyüklerinde taş baltalar, seramik parçaları, obsidyen aletler ve deniz kabukluları gibi buluntular ortaya çıkardı. Bu bulgular, Efes çevresinde Neolitik Dönem’den Erken Bronz Çağı’na kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu kanıtladı.

MÖ 10. yüzyılda İyonyalı Yunan kolonistleri tarafından eski Arzava başkenti üzerine inşa edilen şehir, MÖ 560’ta Artemis Tapınağı çevresine taşındı.

Büyük İskender’in generali Lisimahos tarafından MÖ 300’de yeniden kurulan Efes, Miletli Hippodamos’un “Izgara Plan”ına göre tasarlandı; bu plan, sokakların birbirini dik kesmesiyle modern şehir planlamasının temellerini attı.

Roma döneminde Asya Eyaleti’nin başkenti olan Efes, MÖ 1. ve 2. yüzyıllarda 200.000’i aşan nüfusuyla antik dünyanın en büyük metropollerinden biriydi.

Tarihçi Aelius Aristides, Efes’i “Asya’nın en büyük ticaret merkezi” olarak tanımlarken, kentin limanı doğu ile batı arasındaki ticareti canlandırıyordu. Ancak, Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonlar limanı doldurdu; İmparator Hadrianus’un temizletme çabalarına rağmen Efes, 4. yüzyılda denizden uzaklaşarak ticari önemini yitirdi.

ARTEMİS TAPINAĞI VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Efes’in en ikonik yapısı, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı. Lidya Kralı Croesus tarafından MÖ 7. yüzyılda yaptırılan bu mermer tapınak, Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlandı ve Pheidias, Polycleitus gibi dönemin ünlü heykeltıraşlarının bronz heykelleriyle süslendi.

Tapınak, Anadolu’nun ana tanrıça Kybele geleneğine dayanan Artemis kültünün merkeziydi.

Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Charlotte Roueche, “Artemis Tapınağı, Efes’in dini ve ekonomik gücünün sembolüydü. Bu yapı, kentin çok kültürlü yapısını yansıtıyor” dedi.

Roueche, tapınağın MÖ 356’da yakılmasının ardından yeniden inşa edildiğini, ancak MS 3. yüzyıldaki depremler ve Got saldırılarıyla yok olduğunu belirtti.

Efes, yalnızca dini değil, bilimsel ve sanatsal açıdan da öncüydü. Filozof Herakleitos, gramer bilgini Zenodotos ve hekim Soranos gibi isimler bu topraklarda yetişti. Celsus Kütüphanesi, 12.000’e yakın parşömen rulosuyla antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biriydi.

Avusturyalı arkeolog Prof. Friedrich Krinzinger, “Celsus Kütüphanesi, Efes’in entelektüel bir merkez olduğunu gösteriyor. Bu yapı, Roma mimarisinin zarafetini ve kentin kültürel zenginliğini yansıtıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ KEŞİFLER

Efes’teki arkeolojik kazılar, 120 yılı aşkın süredir devam ediyor. Avusturya Bilimler Akademisi’nin desteklediği çalışmalar, Gerhard Langmann ve Stefan Karweise liderliğinde kentin topografyasını derinlemesine inceledi. 1998’den beri Prof. Friedrich Krinzinger’in yürüttüğü kazılar, kentin bin yıllık tarihine odaklandı.

Son yıllarda, Magnesia Kapısı yakınlarında MÖ 7000’lere tarihlenen bir yerleşim bulundu; bu, Efes’in tarihini 9 bin yıla çıkardı.

Efes, limanının dolmasıyla terk edildi ve alüvyonlarla kaplandı. Bu, kentin iyi korunmasını sağladı. Kazılar, insanlık tarihinin hazinesini ortaya çıkardı.

Yale Üniversitesi’nden Prof. Andrew Wallace-Hadrill, Efes’in çok kültürlü yapısına dikkat çekti:

“Efes, Yunan, Roma, Hristiyan ve pagan kültürlerinin kesişim noktasıydı. Meryem Ana Evi ve Aziz Yuhanna Bazilikası, kentin Hristiyanlık tarihindeki yerini gösteriyor.”

Wallace-Hadrill, Efes’in MS 431’de Ekümenik Konsül’e ev sahipliği yaptığını ve Hristiyanlığın yayılmasında kilit rol oynadığını vurguladı.

TURİZM VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Efes, yılda yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlıyor. Celsus Kütüphanesi, 25.000 kişilik Büyük Tiyatro ve Yamaç Evler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, restorasyon ve dijital koruma projeleriyle Efes’in geleceğini güvence altına almayı hedefledi.

Efes’in kuruluş efsanesi, Hadrianus Tapınağı’nda şöyle anlatıldI:

Atina Kralı Kodros’un oğlu Androklos, Delfi’deki Apollon Tapınağı kâhinlerine danışır. Kâhinler, balık ve domuzun işaret ettiği yerde kent kuracağını söyler. Küçük Menderes Nehri’nin ağzında balık pişirirken bir yaban domuzu balığı kapıp kaçar; Androklos, bu işareti takip ederek Efes’i kurar. Bu efsane, kentin mitolojik kökenlerini yansıtırken, arkeolojik bulgular Efes’in Amazonlar ve Karyalılar gibi yerli halklar tarafından şekillendirildiğini gösterdi.

Efes Antik Kenti, tarihin her döneminde bir köprü oldu. Bilim, sanat, din ve ticaretin buluştuğu bu şehir, bugün de insanlığı geçmişle bağlamaya devam ediyor.

Selçuk’un tarih kokan sokaklarından Efes’in mermer caddelerine uzanan bu yolculuk, medeniyetin izlerini sürmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sundu.