2 bin yıllık Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için başlatılan çalışmalar sonlandı.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Roma İmparatoru Claudius tarafından MS. 43 yılında oluşturulan Provincia Lycia, yani Lykia Eyaleti’nin başkenti Patara’da kendisinden sonra gelen İmparator Nero tarafından yaptırılan deniz fenerinde kule restorasyonunun tamamlandığını, son kontrollerden sonra iskelenin sökülerek, kule vinçin kaldırılacağını belirtti.

Roma'nın ünlü imparatoru Neron tarafından 64 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481 yılında Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunamiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.