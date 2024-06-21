2 bin yıllık tarihi kale ziyaretçilere açıldı

Kocahisar köyü sınırları içinde bulunan Yeni Kale, 2005 yılında turist güvenliği sebebiyle kapatılmış ve 3 aşamalı bir restorasyon süreci başlatılmıştı. Restorasyon çalışmaları 2022 yılı Ağustos ayında tamamlanarak kale yeniden turistlere açılmıştı.

Ancak 6 Şubat depremlerinde kalede savunma, çarşı ve saray bölümleri zarar gördü.

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Depremin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kale için 4. etap restorasyon çalışmaları başlatıldı ve 2023 yılı Temmuz ayında tamamlandı.

Tarih boyunca 5 medeniyete ev sahipliği yapmış, 2 bin yıllık bir tarihe sahip olan kalenin çarşı bölümünde yıkılan duvarların yeniden inşa edilmesi ve bazı alanlarda derz çalışmalarının yapılmasının ardından kale, tekrar turistlerin ziyaretine açıldı.

Turizme yeniden açılan kale, Nemrut Dağı destinasyonundaki önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecek.