2 bin yıllık tiyatro biletini işin uzmanları değerlendiriyor

Düzce’nin Konuralp bölgesinde, Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatrosu’nda yürütülen arkeolojik kazılar, tarihin tozlu sayfalarını araladı. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine, Erken Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen pişmiş topraktan yapılmış bir tiyatro bileti ve şarap ile eğlence tanrısı Dionysos’a ait Thyrsus asa başı, bilim dünyasını heyecanlandıran buluntular arasında yer aldı. Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, keşfin sadece bölgenin değil, antik dünyanın kültürel mirasına da ışık tuttuğunu vurguladı.

Kazılar sırasında ortaya çıkan tiyatro bileti, 2,3 santimetre çapında ve 0,3 santimetre kalınlığında, yuvarlak para formunda tasarlanmış. Biletin ön yüzünde, siyah firniş üzerine kazıma tekniğiyle işlenmiş zarif bir gül motifi dikkat çekerken, arka yüzünde Roma rakamı “V” (5) ile işaretlenmiş oturma sırası bulundu. Bu detay, antik tiyatrolarda seyircilerin belirli oturma düzenine göre yerleştirildiğini ve bilet sisteminin kullanıldığını kanıtladı. Aslan, “Bu bilet, Konuralp Antik Tiyatrosu’nda oyunların sahnelendiğini ve giriş için bilet kesildiğini gösteren somut bir delil. Erken Roma Dönemi’nin kültürel yaşamına dair eşsiz bir pencere açıyor” dedi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Martin Henig, buluntunun önemine dikkat çekerek, “Bu tür tiyatro biletleri, Roma İmparatorluğu’nun kültürel ve sosyal organizasyonunu anlamak için nadir rastlanan kanıtlar. Gül motifi, estetik bir sembol olmanın ötesinde, muhtemelen tiyatronun Dionysos kültüyle bağlantısını yansıtıyor” yorumunda bulundu. Henig, biletin pişmiş topraktan yapılmasının, dönemin ekonomik ve pratik yaklaşımlarını gösterdiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Getty Müzesi’nin antik sanat uzmanı Dr. Kenneth Lapatin ise Thyrsus asa başı buluntusunun, tiyatronun dini ritüellerle olan bağını güçlendirdiğini ifade etti.

Dr. Kenneth Lapatin, “Thyrsus, Dionysos’un simgesi olarak, tiyatroda sahnelenen tragedyaların ve komedyaların mitolojik kökenlerine işaret ediyor. Bu buluntu, Konuralp’in sadece bir yerel merkez değil, aynı zamanda geniş bir kültürel ağın parçası olduğunu gösteriyor” dedi.

DİONYSOS’UN İZLERİ VE AFRODİT HEYKELCİĞİ

Tiyatro biletinin yanı sıra, kazılarda Dionysos heykeline ait Thyrsus asa başı da gün yüzüne çıktı.

Antik Yunan ve Roma mitolojisinde şarap, eğlence ve tiyatronun tanrısı Dionysos ile ilişkilendirilen Thyrsus, rezene dalından yapılmış ve sarmaşık, asma dalları ya da kozalaklarla süslenmiş sembolik bir asa olarak biliniyor. Konuralp’te bulunan parça, bu asanın baş kısmını oluşturuyor ve dönemin sanatsal işçiliğini gözler önüne serdi. Ayrıca, Arles tipi bir Afrodit heykelciği de kazılarda ortaya çıktı. Heykelcik, vücudunun alt kısmının himation adı verilen bir örtüyle sarılı olduğu ve sol eliyle giysisini tuttuğu detaylarla dikkat çekti.

KONURALP ANTİK TİYATROSU’NUN BÖLGESEL ÖNEMİ

Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatrosu, Prusias ad Hypium olarak bilinen antik kentin bir parçası. Bölgede sürdürülen kazılar, kentin Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir kültürel ve ticari merkez olduğunu ortaya koydu.