2 can alan kazanın görüntüleri çıktı

Öğrenilen bilgilere göre olay, saat 17.00 civarında Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi'ne geçiş yapmak isteyen Arif Ö. kullandığı 45 U 3063 plakalı binek araca, Uşak istikametinden İzmir yönüne hareket halindeki Ali G. idaresindeki 07 CAF 757 plakalı otobüs çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücü Arif Ö., eşi Ayşe Ö. ve akrabaları Ayşe K. ciddi şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık, güvenlik ve itfaiye birimleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Arif Ö. ve eşi Ayşe Ö. yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Ayşe K. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kazanın görüntüleri yakın çevredeki bir işletmenin güvenlik sistemine an be an kaydedildi.

Kaza sonrasında otobüs şoförü Ali G. güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.